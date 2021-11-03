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Кирпичникова стала чемпионкой Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем

19:47

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем.

Россиянка показала результат — 8 минут 04,65 секунды.

На второй позиции оказалась Симона Квадарелла из Италии (+5,89). Замкнула тройку Изабель Мари Гозе из Германии (+5,95).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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