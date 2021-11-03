Кирпичникова стала чемпионкой Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем.

Россиянка показала результат — 8 минут 04,65 секунды.

На второй позиции оказалась Симона Квадарелла из Италии (+5,89). Замкнула тройку Изабель Мари Гозе из Германии (+5,95).

Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.