Чикунова удивлена соперничеством с Ефимовой на чемпионате Европы

Многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров по плаванию Евгения Чикунова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Чикунова на дистанции 100 метров брасом разделила второе место с представительницей Эстонии Энели Ефимовой.

«Мне сложно судить о своем состоянии, но я точно могу работать лучше. Сейчас показываю не лучшую свою форму. Пока что не хватает скорости начинать как можно более быстро. Я болела в начале октября, поэтому пропустила и этап Кубка мира в Берлине, и этап в Казани. Болела не коронавирусом, ОРВИ. И мы решили с тренером посвятить этот месяц подготовке к чемпионату Европы... Хочу отобраться на чемпионат мира в Абу-Даби. Надеюсь на чемпионате мира показать лучшие секунды.

Соперники меня не удивили, я знала, что итальянка показывает хорошее время, быстрая. Финиширую снова в одни секунды с Ефимовой, но теперь это уже другая Ефимова. Ее стоит воспринимать как отдельного человека. Они обе с Юлией отдельные личности. Таких немного. От Энели я тоже ждала хорошего выступления, но она смогла меня удивить. Я знала, что она плывет очень быстро, это надо учитывать. Но не думала что так можно. На самом деле классно видеть такое соперничество", — сказала Чикунова журналистам.

Отметим, что на российских стартах Евгения соперничает с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.