Казань примет чемпионаты Европы по плаванию и по водным видам спорта

Казань получила право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году и чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года.

Оргкомитет Казани представил заявку на проведение этих турниров и соответствующее решение было принято в Глазго, где состоялось заседание бюро Европейской лиги плавания (LEN).

В презентации, в частности, приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников, член бюро LEN Алексей Власенко. Решение отдать право проведения турниров Казани было принято членами бюро единогласно.

— У Казани большой опыт проведения крупных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта, — цитирует «РИА Новости» Леонова. — Все объекты у нас готовы. Не так давно мы провели реновацию в деревне спортсменов, которую планируем использовать для размещения участников и на этих чемпионатах Европы. Заверяю вас, это будут лучшие по своему уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания.