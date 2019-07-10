Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта

Представители Казани в корейском Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, презентуют заявку города на проведение турнира в ближайшие доступные для этого сроки. Об этом сообщил член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

– Казань здесь, в Кванджу, презентует свою заявку на проведение чемпионата мира в ближайшие годы, – цитирует "РИА Новости" Сальникова.

​Презентация состоится 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы. Ранее сообщалось, что Казань выразила заинтересованность в проведении у себя этого турнира в 2025 или 2027 году. После этого российская сторона должна была подать заявку в установленный FINA срок.