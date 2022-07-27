Тренер сборной России о Ефимовой и Морозове: «Они уже возрастные спортсмены. Будут потихоньку заканчивать»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал перспективы ветеранов сборной Владимира Морозова и Юлии Ефимовой.

«Выступать — это их работа. И любимое занятие. Мотивации достаточно. Это и результаты, и финансы. Мы ждем всех. Что касается наших иностранцев, мы ждем на Спартакиаде сильнейших Минакова. Ефимова объявила, что до конца этого сезона как минимум будет пропускать. Что дальше — трудно сказать... По Морозову, мы видели его пока на одном старте, он плыл примерно вровень с остальными, на уровне наших ребят. Но думаю, что тоже потихоньку будет карьеру свою заканчивать. У него семья, они возрастные спортсмены. Более подробно они лично, думаю, все сообщат.

Выступать до 2028 года? Разве что его сделают почетным жителем Лос-Анджелеса, то тогда ему разрешат там побывать. Но разве что в качестве гостя, ветерана. Конкурентоспособность будет уже не та, мы ведь все все понимаем. Где Кирпичникова? Вопросы к Анастасии. Мы знаем, что они живы-здоровы. Хорошо себя чувствуют. Все нормально», — сказал Чепик.

Последний раз на международных стартах Морозов и Ефимова выступали в прошлом году.