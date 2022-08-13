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Сегодня, 21:14

17-летний румынский пловец Попович побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

Сегодня, 13 августа 17-летний спортсмен стал чемпионом Европы, преодолев дистанцию за 46,86 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (46,91).

Давид Попович — двукратный чемпион мира на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Также он становился чемпионом Европы на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022 проходит в Риме с 11 по 21 августа.

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