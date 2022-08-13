17-летний румынский пловец Попович побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

Сегодня, 13 августа 17-летний спортсмен стал чемпионом Европы, преодолев дистанцию за 46,86 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (46,91).

Давид Попович — двукратный чемпион мира на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Также он становился чемпионом Европы на дистанции 200 м вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022 проходит в Риме с 11 по 21 августа.