Фесикова, Чимрова, Гринев и Жилкин пробились в полуфинал на чемпионате мира, Морозов прекратил борьбу

Состоялись предварительные соревнования на турнире по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.

У женщин в плавании на 50 метров на спине в полуфинал пробились россиянки Анастасия Фесикова и Дарья Васькина. Они показали, соответственно, восьмое и 16-е время. На дистанции 200 метров баттерфляем с четвертым результатом прошла в финал Светлана Чимрова.

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинал со вторым результатом прошел в полуфинал россиянин Владислав Гринев. Его соотечественник Владимир Морозов прекратил борьбу на турнире, заняв 24-е место. В соревнованиях на дистанции 200 метров комплексным плаванием с седьмым временем прошел Андрей Жилкин.

Также сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4х100 м комплексным плаванием с третьим результатом. За российскую команду выступали Дарья Васькина, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Мария Каменева.