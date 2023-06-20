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Рылов: «Возраст начинает брать свое, тело становится более тяжелым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что чувствует потерю функционала тела с приходом возраста.

«Тело становится более тяжелым, мышечным, по-другому работают мышцы сердца. Например, раньше я спокойно мог плавать без остановки по три километра и чувствовать себя комфортно. Сейчас плыть три километра стало тяжелее, не говоря уже о том, чтобы делать это на максимальной скорости. В этом грусть, да. С другой стороны, есть параметры, которые стали намного выше. Это физические, технические навыки. Просто так выходит, что для подготовки дистанции 200 метров мне в большей степени не хватает функционального аспекта», — заявил Рылов RT.

Рылов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

Источник: RT
плавание
Евгений Рылов
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