Австралийка Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине

Австралийская спортсменка Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине на национальном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Девушка показала результат — 57,45 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал американке Реган Смит (57,57).

19-летняя Маккеон трижды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019). На ее счету также одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.