15:20 | Плавание

Ефимова вышла в финал ЧМ с лучшим результатом, Рылов - со вторым временем

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Россиянка Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 м брассом с лучшим результатом (1.05,56 секунды). 

Российский пловец Евгений Рылов​ вышел в финал на дистанции 100 м на спине, поделив второе место с американцем Райаном Мерфи - 52,44 секунды. Лучший результат показал китаец Сюй Цзяюй (52,17). 

Финал с участием Ефимовой пройдет завтра (начало - 15.45 по московскому времени). Рылов начнет свой заплыв также завтра в 15.00.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/swimming/chm-po-vodnym-vidam-sporta/calendar/2019/

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