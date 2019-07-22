Ефимова вышла в финал ЧМ с лучшим результатом, Рылов - со вторым временем

Россиянка Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 м брассом с лучшим результатом (1.05,56 секунды).
Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал на дистанции 100 м на спине, поделив второе место с американцем Райаном Мерфи - 52,44 секунды. Лучший результат показал китаец Сюй Цзяюй (52,17).
Финал с участием Ефимовой пройдет завтра (начало - 15.45 по московскому времени). Рылов начнет свой заплыв также завтра в 15.00.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/swimming/chm-po-vodnym-vidam-sporta/calendar/2019/
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