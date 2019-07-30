Ефимова назвала идеальный момент для завершения карьеры

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая 17 медалей чемпионатов мира и установившая абсолютный рекорд для российских пловцов, рассказала в интервью "СЭ" об идеальном моменте для завершения карьеры.

– Уже объявили о завершении карьеры Мисси Франклин, Рута Мейлютите.

– Хотя они младше меня.

– Понимаете, почему некоторые заканчивают уже в 22-24 года?

– Не знаю. Но что Рута, что Мисси уже становилась олимпийскими чемпионками. Зачем им больше тренироваться? Вообще часто бывает, что резкий всплеск заканчивается быстрой остановкой.

У меня такого не было. Все время по нарастающей. По чуть-чуть.

– Каким видите свое идеальное завершение карьеры?

– Думаю, Токио. И на этом – все. (Владимир Иванов)

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