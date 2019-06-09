Ефимова и Гринев одержали победы на турнире "Маре Нострум"

На турнире по плаванию "Маре Нострум" в Монте-Карло (Монако) победы одержали россияне Юлия Ефимова и Владислав Гринев.

Ефимова выиграла дистанцию 100 метров брассом. Второй стала еще одна представительница России Мария Темникова. Гринев стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. На втором месте россиянин Андрей Жилкин, который показал одинаковый результат с французом Максимом Грюссе.

Также третье место заняли Кирилл Пригода (200 метров брасс), Светлана Чимрова (100 метров баттерфляй) и Валерия Саламатина (200 метров вольный стиль).