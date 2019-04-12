Ефимова, Чупков и Рылов отобрались на ЧМ по итогам чемпионата России

30 российских пловцов выполнили условия отбора на индивидуальных дистанциях для участия в чемпионате мира-2019. Турнир пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Квалификационным стартом для отбора на ЧМ стал чемпионат России в Москве: спортсменам нужно было проплыть быстрее установленного норматива и занять либо 1-е, либо 2-е место. Норматив выполнили следующие спортсмены:

Мария Каменева, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Вероника Андрусенко, Александр Красных, Мартин Малютин, Анна Егорова, Илья Дружинин, Александр Егоров, Анастасия Кирпичникова, Юлия Ефимова, Анна Белоусова , Андрей Николаев, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Мария Темникова, Антон Чупков, Александр Палатов, Олег Костин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Евгений Рылов, Дарья Васькина, Анастасия Авдеева, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Михаил Довгалюк, Иван Гирев, Андрей Минаков, Арина Суркова.

Все о плавании - здесь