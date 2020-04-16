Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о тренировках дома.

— Сухое плавание не поможет быстрее плыть, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — Чтобы стать быстрее, нужно плавать, нужно чувство воды. Оно уходит очень быстро. Даже те упражнения, которые я показываю в Instagram, не помогут плыть быстрее. Но можно проработать нужные мышцы — рук, спины, пресса, плеч, технику.