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«Чтобы стать быстрее, нужно чувство воды». Ефимова — о тренировках дома без бассейна

17:15
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о тренировках дома.

— Сухое плавание не поможет быстрее плыть, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — Чтобы стать быстрее, нужно плавать, нужно чувство воды. Оно уходит очень быстро. Даже те упражнения, которые я показываю в Instagram, не помогут плыть быстрее. Но можно проработать нужные мышцы — рук, спины, пресса, плеч, технику.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ratatuj-domashnie-trenirovki-i-razbor-parikov-kak-provodit-karantin-yuliya-efimova/

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