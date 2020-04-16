«Чтобы стать быстрее, нужно чувство воды». Ефимова — о тренировках дома без бассейна
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о тренировках дома.
— Сухое плавание не поможет быстрее плыть, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — Чтобы стать быстрее, нужно плавать, нужно чувство воды. Оно уходит очень быстро. Даже те упражнения, которые я показываю в Instagram, не помогут плыть быстрее. Но можно проработать нужные мышцы — рук, спины, пресса, плеч, технику.
Все новое это — хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше так сказать? Не грустите и не болейте?? ? P. S. плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео? да и на суще так себе?? Зато всегда на позитиве?? #swimming #stayhome #swimathome #swimatthekitchen
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ratatuj-domashnie-trenirovki-i-razbor-parikov-kak-provodit-karantin-yuliya-efimova/