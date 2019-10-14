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CAS в ноябре рассмотрит апелляцию ВАДА против разбившего допинг-пробу Сунь Яна

19:25

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию ВАДА против китайского пловца Сунь Яна и Международной федерации плавания (FINA), сообщает пресс-служба CAS.

Открытые слушания состоятся 15 ноября в Швейцарии.

Сунь Ян в сентябре 2018 года поругался с допинг-офицерами во время внесоревновательного тестирования. Конфликт возник из-за документов сотрудников ВАДА. Сообщалось, что охранник пловца молотком демонстративно разбил пробирку с кровью спортсмена.

FINA признала спортсмена невиновным.

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