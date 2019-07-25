Австралия с рекордом выиграла эстафету 4х200 метров кролем на ЧМ, Россия - пятая

Сборная России стала пятой в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Они показали результат 7.48,25.

Победу одержала Австралия, установив рекорд мира. Они показали результат 7 минут 41,50 секунды и превзошли достижение сборной Китая, котороые было установлено в июле 2009 года – 7 минут 42,08 секунды.

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Австралия (Ариана Титмус, Мэдисон Уилсон, Брианна Тросселл, Эмма Маккеон) - 7.41,50 МР

2. США (Симона Мануэль, Кэти Ледеки, Мелани Маргалис, Кэйти Маклафлин) - 7.41,87

3. Канада (Кайла Санчес, Тэйлор Рак, Эмели Оверхолт, Пенни Олексяк) - 7.44,35

4. Китай (Ян Цзюньсюань, Ван Цзианьцзихе, Ли Бинцзие, Чжан Юйхань) - 7.46,22

5. Россия (Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко) - 7.48,25