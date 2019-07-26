Антон Чупков о мировом рекорде: "Теперь придется еще больше работать"

Российский пловец Антон Чупков – о победе на чемпионате мира. Он установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12).

- Вчерашний мировой рекорд австралийца подстегнул?

- В принципе, нет. Он его же не побил, а повторил. Это совсем другое. Ничего, было прикольно, интересно. Я знал, что сегодня будет бой.

- Он выскочил как чертик из табакерки?

- Нет-нет, мы с ним плыли еще на юношеском чемпионате мира-2015 в Сингапуре. Мы с этим парнем давно знакомы.

- Попробуйте оценить этот финал не своими глазами, а тренерскими.

- У меня был бы инфаркт (смеется). Пока еще не видел тренера, не знаю, живой ли он вообще. Думаю, все хорошо, ведь я сделал все так, как он сказал. Надеюсь, сегодня втыка мне не будет.

- Какие мысли после рекорда?

- Что работать теперь придется еще больше. Можно еще добавить?

- Конечно.

- За кадром остается много людей. Их вклад в наши победы большой, но о них почти никто не знает. Хотел бы о них сказать. Спасибо первому тренеру Наталье Быковой и моему нынешнему наставнику Александру Нептыреву. Без них ничего бы не получилось. Очень хочется отметить трех массажистов: Сергей Минеев, Вадим Сидоренко и Алексей Шакиров – они наверняка уже ждут нас, чтобы восстанавливать к следующим стартам. Еще отдельная благодарность доктору сборной Андрей Конов, который сейчас в Москве, но всегда с нами на сборах. А здесь – незаменимый Виталий Гуро. Их вклад в наши успехи – огромный.