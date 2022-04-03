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Американская пловчиха Шанто — о деле трансгендера Томас: «Мы стыдимся этого, но молчим»

Американская пловчиха Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лия Томас.
Фото Reuters

Американская пловчиха Джери Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

«Вы так многим жертвуете, чтобы достичь такого элитного уровня, — приводит слова Шанто New York Post. — Например, никогда не ходите на вечеринки. У вас есть внутреннее стремление к достижению своих целей, и вы мотивированы тем, что должны преодолеть все сложности на своем пути. Но сегодня мы лишаем девушек этой уверенности. Очень подрывает, когда идея мужчины, конкурирующего с вами наравне, становится нормальной.

По мнению пловчихи, люди молчат о сложившейся ситуации, потому что боятся негативной реакции.

«Мы стыдимся этого, но молчим. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове. Пловцы в Пенсильванском университете так боятся всеобщего внимания, что больше не носят своих толстовок с логотипом своего учебного заведения. Им больше не позволено гордиться собой. Все это произошло из-за Томас», — сказала она.

Ранее пловчиха Лия Томас, представляющая Пенсильванский университет, стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.

Шанто — трехкратна чемпионка дивизиона NCAA и 11-кратная чемпионка США.

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