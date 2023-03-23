В Союзе конькобежцев России готовы к сотрудничеству с Китаем

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что организация готова сотрудничать с китайскими коллегами, особенно в области подготовки молодежи.

«Сейчас увидим, пока никаких конкретных предложений нет, мы готовы к взаимодействию и обмену опытом с Китаем, прежде всего это касается молодых спортсменов, а как дальше будет — посмотрим. В июле в Китай поехали Данила Семериков и Александр Румянцев, они это сделали самостоятельно, официально в Союз конькобежцев России никто не обращался. Для того, чтобы продолжать готовиться в составе сборной, нужно было принимать участие во всероссийских соревнованиях, отбираться по критериям отбора, если они планируют как-то соревноваться, то, наверное, в составе сборных своих регионов, потом отбираться как положено в команду», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы Александр Румянцев и Данила Семериков вылетят в Китай, где будут тренироваться с местными спортсменами.