Иностранные лыжники не хотят соревноваться с россиянами. Но разве бойкот — это выход?

22 октября совет FIS может принять революционное решение.

«Зарождается идея открыть двери для России и Белоруссии», — эти слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона в интервью VG в конце сентября вызвали тревогу у некоторых западных лыжников. А когда стала известна дата возможного возвращения наших спортсменов на международную арену, где-то в Скандинавии полыхнуло. Вопрос о допуске россиян и белорусов может быть рассмотрен 22 октября на заседании совета FIS. Иностранные лыжники ответили на это бойкотом, точнее, угрозой бойкотировать предстоящие старты.

Это стыдно, это неправильно

Сначала о возможном бойкоте иностранные спортсмены и федерации говорили осторожно. Главная звезда европейских лыж Йоханнес Клебо тоже не стал делать радикальных заявлений. Норвежец выступил в духе: давайте FIS примет решение, тогда и подумаем, что делать дальше. Но затем в лентах новостей появилось «это стыдно и неправильно» от шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист. Они обе готовы бойкотировать чемпионат мира-2023 в словенской Планице, если россияне все же будут допущены.

За шведками потянулись соседи из Норвегии. Главный старт сезона готовы пропустить Рагниль Хага, Анна Свенсен и Ане Аппельквист. «Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады-2020 сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть ее, выступающей с речью на президентском приеме. Мы хотим, чтобы в соревнованиях участвовали все сильнейшие, но не любой ценой», — заявила двукратная олимпийская чемпионка Хага в интервью SVT.

Степанова на выпад соперницы ответила своим панчем, опубликовав свое фото со спины и подписав: «Дорогая Рагниль Хага, единственный раз, когда мы встретились на Олимпийских играх в Пекине, ты могла видеть меня только с этой стороны».

Вероника Степанова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкот — слабый способ давления на FIS

Странно, что шведки и норвежки говорят только про чемпионат мира. Почему сидеть плечом к плечу с россиянками на Кубке мира — нормально, а на чемпионате мира — стыдно и неправильно? Это только показывает, что они не готовы идти на действительно большие жертвы ради политики. Пропуск международного сезона может повлиять на всю карьеру, а пропуск двухнедельного чемпионата мира — только на этот турнир, плюс можно потерять в призовых и медалях.

При этом допустить, что скандинавки реально откажутся соревноваться с российскими лыжницами на протяжении всего сезона, тоже можно. Первый год олимпийского цикла наименее значимый из четырех. Сколько было случаев, когда девушки после зимних Игр уходили в декретный отпуск (а некоторые и позже), затем возвращались и завершали цикл уже с олимпийскими медалями на шее. Спросите об этом, например, у Юлии Ступак и Татьяны Сориной.

Но так ли ужасен бойкот иностранок? Конечно, роль играет количество участников бойкота. Вероятно, что шведские и норвежские лыжные федерации могут надавить на всех своих спортсменов и не пустить их бегать с русскими. Насколько это будет значимым для лыжных гонок?

Вспомните начало сезона-2020/21. Тогда вся норвежская сборная в полном составе с Йохауг и Клебо ушли на карантин на целый месяц. Они пропустили два этапа Кубка мира и престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Конечно, лыжные гонки в тот период чуть потеряли в зрелищности. Однако сильно из-за отсутствия норвежцев никто не расстроился.

Другой пример — Китай. Спортсмены Поднебесной из-за карантинных мер практически не выступали на международных соревнованиях последние два года. Но старты, где китайцы являются главными претендентами на победы, продолжали проводить. Как будто их там и не должно было быть.

Насколько действенны бойкоты в текущей ситуации, может показать конгресс Международной федерации гимнастики. Из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Белоруссии конгресс решили бойкотировать уже шесть стран: Украина, Норвегия, Польша, Эстония, Литва и Италия. Пока проведению и правомочности конгресса ничто не угрожает. Но до него еще почти месяц, многое может измениться. Мероприятие должно пройти с 11 по 12 ноября в Стамбуле.

Лыжные гонки. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Шансов на возвращение россиян все еще мало

Пойдет ли FIS на поводу у бойкотирующих? Возможно, совет будет брать в расчет эти высказывания при принятии решения. Например, на Паралимпиаде в Пекине именно отказ иностранцев соревноваться с нашими стал причиной исключения россиян из Игр. Хотя днем ранее Международный паралимпийский комитет разрешил нашей команде выступать в нейтральном статусе.

И все же угроза бойкота не выглядит определяющим фактором. Тут скорее большую власть в принятии решения имеют не спортсмены и даже не чиновники FIS, а МОК. Именно об этом и говорил генсек Международной федерации лыжных видов Мишель Вион в интервью: «FIS не примет такое решение без четкой рекомендации МОК. Мы вместе в этом вопросе, спорт должен быть в согласии. FIS ждет четких рекомендаций от МОК».

Давайте будем честными. Сегодня допуск россиян до соревнований в лыжных видах спорта не выглядит вероятным итогом заседания совета 22 октября, как бы сами лыжные гонки при этом ни страдали от отсутствия наших.

Положительное для нас решение будет революционным. Конечно, уже есть пример Международной федерации бокса, которая допустила наших и белорусских спортсменов до соревнований. Но не будем забывать, что этой организацией руководит россиянин Умар Кремлев, а в лыжных видах большой вес имеет норвежское лобби. Поэтому в данном случае будет уместно классическое «надейся на лучшее, готовься к худшему».