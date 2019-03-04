Устюгов - о Губерниеве: "Никакого конфликта у нас нет. Он делает свое дело так, как считает нужным. Просто мне его подход неблизок"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" рассказал, что у него нет конфликта с известным комментатором Дмитрием Губерниевым. Он также отметил, что история с лайком комментария была раздута СМИ на ровном месте.

– Раньше вы не отличались желанием общаться со СМИ, но здесь поучаствовали и в пресс-конференции перед стартом турнира, и в микст-зоне после каждой из гонок с каждым общались столько, сколько было нужно каждому журналисту. Что случилось?

– Сам в шоке. Думаю, в следующем году я буду реже давать интервью. Все-таки в первую очередь моя задача – показывать результат. А разговоры и излишняя суета реально выматывают. Доктор уже заметил, что в Лахти-2017 я жил один, ко мне никто не ходил и я от всех закрылся. Тогда и обстановка была другая – я был зол. А здесь мне казалось, что я готов.

– Ваш знаменитый лайк накануне чемпионата мира в поддержку того, чтобы турнир комментировал не Дмитрий Губерниев. Как так получилось?

– Там был комментарий, что вместо Губерниева пусть лучше комментирует Андрей Романов. Наткнулся, лайкнул, особо не задумываясь, а потом все так невероятно разошлось. Мне народ начал писать, спрашивать, почему я закусился с Губерниевым. Даже мама звонила. Объяснил ей, что ничего не случилось и просто журналисты раздувают на ровном месте.

– То есть к Дмитрию вопросов у вас нет?

– Да нет, с чего? Там просто была тема, чтобы заменить его на Романова. А Андрюху я знаю очень давно, он сам лыжник. Мне казалось, что он прокомментирует лучше.Про отношения с Губерниевым все начали нагнетать после того, как я давал в Рамзау интервью Сергею Смышляеву и сказал, что биатлон сильно раскрутили – копаются в нижнем белье.

Мы смотрели чемпионат России по биатлону и Дмитрий Губерниев говорил, кажется, про Антона Бабикова такие личные вещи, знать которые другим людям не надо. А он выложил на всю страну. И я бы не хотел, чтобы обо мне рассказывали так. Понимаю, что это раскрутка биатлона, но я просто такого не хочу. И даже пересматривая гонки с этого чемпионата мира, искал евроспортовские трансляции.

Повторюсь, никакого конфликта с Губерниевым у нас нет. Я нормально отношусь к Дмитрию. Он делает свое дело так, как считает нужным. Просто мне его подход неблизок. (Владимир Иванов)

Сергей Устюгов: "Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают"