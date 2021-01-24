Тренер сборной США — о Большунове: «Если бы американец это сделал, его бы исключили из команды»
15:23
Тренер сборной США по лыжным гонка Мэтт Уиткомб прокомментировал поступок Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник во время гонки замахнулся на финна Йони Мяки палкой, а после финиша врезался в соперника и повалил его на снег.
«Чтобы поняли все дети и тренеры: этот толчок Большунова — не нормально. Если бы американский атлет это сделал, его бы отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация должна быть только началом их проблем», — написал Уиткомб в Twitter.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю