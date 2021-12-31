Сорина стала третьей в масс-старте «Тур де Ски», американка Диггинс выиграла гонку

На втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе 31 декабря прошел женский масс-старт на 10 километров свободным стилем. Победу одержала представительница сборной США Джессика Диггинс. Второй стала шведка Фрида Карлссон.

Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу третьей. Причем по ходу гонки российская спортсменка сломала палку, но все равно смогла прорваться на подиум.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Масс-старт, 10 км

Женщины

1. Джесси Диггинс (США) — 21 минута 30,8 секунды

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,5 секунды

3. Татьяна Сорина (Россия) — 0,8

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 1,2

5. Хайди Венг (Норвегия) — 2,6...

8. Наталья Непряева (Россия) — 8,0

40. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.06,7...

42. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.22,1...

44. Лилия Васильева (Россия) — 1.24,0...

56. Христина Мацокина (Россия) — 1.53,1...

61. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.28,5