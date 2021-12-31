Сорина стала третьей в масс-старте «Тур де Ски», американка Диггинс выиграла гонку
На втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе 31 декабря прошел женский масс-старт на 10 километров свободным стилем. Победу одержала представительница сборной США Джессика Диггинс. Второй стала шведка Фрида Карлссон.
Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу третьей. Причем по ходу гонки российская спортсменка сломала палку, но все равно смогла прорваться на подиум.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Масс-старт, 10 км
Женщины
1. Джесси Диггинс (США) — 21 минута 30,8 секунды
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,5 секунды
3. Татьяна Сорина (Россия) — 0,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 1,2
5. Хайди Венг (Норвегия) — 2,6...
8. Наталья Непряева (Россия) — 8,0
40. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.06,7...
42. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.22,1...
44. Лилия Васильева (Россия) — 1.24,0...
56. Христина Мацокина (Россия) — 1.53,1...
61. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.28,5
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