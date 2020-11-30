Открытие лыжного Кубка мира — обладательница второго места на этапе Кубка мира в Руке Татьяна Сорина рассказала «СЭ» о возвращении в строй после рождения ребенка.

— Вы говорили, что похудели после декрета на пять килограммов. Как так вышло?

— Так получилось, никаких специальных усилий не прикладывала. Я кормила дочку и тренировалась, и на фоне этого вес горел сам собой. Когда постоянно рядом с ребенком и нет ни минуты свободного времени, тратишь энергии в сто раз больше, чем когда просто спокойно отдыхаешь между тренировками. Сейчас стараюсь этот вес поддерживать, но особо на диетах не сижу. Видимо, организм обновился после родов и ему теперь так комфортно.

— Вы же возили дочку по сборам вместе с собой? Как удавалось параллельно тренироваться?

— Первое время тяжелее всего был недосып. Я по ночам кормила дочку, а утром нужно было вставать на тренировку. Не сразу я научилась выходить на утренние тренировки вместе с командой. Первое время отдавала ребенка маме, досыпала с утра еще часик, и потом шла тренироваться. Еще сложно было, что я постоянно привязана к кормлению. Если, допустим, длительная тренировка идет три часа, то мне нужно через часа два вернуться к дочке, покормить ее, и потом возвращаться на тренировку. В итоге, вся команда уже идет на обед, а я все тренировку докатываю... (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Татьяны Сориной — на сайте «СЭ»