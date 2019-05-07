Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген не жалеет о завершении спортивной карьеры. 39-летняя лыжница родила второго ребенка.

– Не знаю, понимает ли трехлетний Мариус всю мою популярность, автографы, но он привык к этому, – цитирует VG Бьорген. – С двумя маленькими детьми у меня нет ни минуты на себя. Но это интересно. Я не смогла бы заниматься спортом с двумя детишками. Не представляю этого. Но не жалею ни о чем. Это две мои самые лучшие золотые медали. Моя жизнь намного богаче. Я так счастлива, что у меня есть два мальчика.