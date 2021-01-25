Иверсен: «Россия всех громила, но теперь мы просто ссым на всех остальных»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвел итоги победной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Норвежцы выиграли все четыре гонки на этапе в Лахти.

«Без Йоханнеса Клэбо мы сделали такой состав, чтобы быстро бежать на всех этапах, — цитирует Иверсена NRK. — Мы изматывали и изматывали соперников. Классно, что таким способом мы тоже можем побеждать.

До этого Россия всех громила, но мы вернулись. Доказали, что и мы на что-то способны. Это великолепно. Четыре отличных этапа. Мы просто ссым на всех остальных".

Напомним, что вторая сборная России заняла третье место, а первая — была дисквалифицирована из-за поведения на финишном спурте Александра Большунова, который ударил соперника.