Глеб Ретивых: "Недоволен своими лыжами. Они сыграли ключевую роль"

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал занятое с Александром Большуновым второе место в командном спринте на чемпионате мира. Победу одержали норвежцы. Финишером у Норвегии был Йоханнес Клебо, у России – Большунов.

– Я переживал, что именно на моем втором этапе все прекрасно видели нашу тактику с Александром: чтобы я передал эстафету чуть с отрывом, – сказал в эфире "Матч ТВ" Ретивых. – Меня устраивал темп соперника, но все видели, что было после спуска – я стал шестым. Недоволен своими лыжами сегодня. Плюс наш инцидент с Александром при передаче, это сказалось на последнем этапе. С такими лыжами, как у норвежцев, нам тяжеловато было победить. Они сыграли ключевую роль. 10 метров он отыграл у Александра на последнем круге.