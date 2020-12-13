В Давосе на этапе Кубка мира прошла мужская гонка с раздельного старта на 15 километров свободным стилем. Она закончилась триумфом российских спортсменов. Весь пьедестал почета заняли представители России.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.46,4

2. Андрей Мельниченко (Россия) — отставание 32,2

3. Артем Мальцев (Россия) — 39,5

4. Иван Якимушкин (Россия) — 46,1

5. Франческо Де Фабиани (Италия) — 49,8

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 56,9...

9. Денис Спицов (Россия) — 1.01,0

10. Алексей Червоткин (Россия) — 1.01,6

12. Евгений Белов (Россия) — 1.08,3

40. Ермил Вокуев (Россия) — 2.31,2