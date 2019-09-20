Белорукова и Соболева пропустят предстоящий сезон

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжница Юлия Белорукова и Елена Соболева пропустят предстоящий сезон. По ее словам, этот период — лучший, чтобы стать мамой с минимальным ущербом для спортивной карьеры.

— Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души, — цитирует проект «На лыжи» Вяльбе. — Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет. По той же причине пропустит сезон Елена Соболева, а также еще одна спортсменка. Могу сказать, что мы их ждем через сезон, а пока все они поддерживают форму.

Я в концовке прошедшего сезона собирала команду и всем девчонкам сказала, что предстоящий сезон будет переходным в спортивном плане и самым удачным, чтобы стать мамой. Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу. Члены сборной команды должны понимать свою ответственность и свои обязательства, особенно когда речь идет о лидерах. Я очень рада, что они меня услышали, а у кого-то все получилось — это ведь не килограмм конфет купить. Тут должно быть и желание двоих, и настрой, и дар свыше.