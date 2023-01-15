Вяльбе ответила матом на вопрос о легитимности побед Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко ответила на вопрос о победах Йоханнеса Клебо на этапах Кубка мира.

— Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...

— Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?

— Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.

— Не поверите, мне *** [по барабану]! Не просто фиолетово, а вот так, — подчеркнула Вяльбе.