Вяльбе ответила матом на вопрос о легитимности побед Клебо
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко ответила на вопрос о победах Йоханнеса Клебо на этапах Кубка мира.
— Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...
— Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?
— Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.
— Не поверите, мне *** [по барабану]! Не просто фиолетово, а вот так, — подчеркнула Вяльбе.
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