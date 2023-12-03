Шведки победили в эстафете на втором этапе Кубка мира

Шведские лыжницы выиграли эстафету на домашнем этапе Кубка мира в Еливаре.

Победительницы в составе Моы Лундгрен, Эммы Рибом, Эббы Андерссон и Моы Илар показали результат 1 час 20 минут и 19,3 секунды. Вторыми к финишу пришли немецкие лыжницы с отставанием в 13,5 секунды. Третье место заняла сборная США (+27,5).

Кубок мира по лыжным гонкам

2-й этап. Еливаре (Швеция)

Женщины. Эстафета 4 x 7,5 км

1. Швеция-1 (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар) — 1:20.19,3.

2. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) — +13,5.

3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, София Лаукли, Джулия Керн) — +27,5.

4. Норвегия — +1:40.4.

5. Швеция-2 — +4:03.2.

6. FIS — +4:19.9.

7. Германия-2 — +5:07.6.

8. Финляндия — +5:10.7.