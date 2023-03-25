Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 17:27

Норвежка Венг досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежская лыжница Тириль Венг досрочно стала победительницей Кубка мира в сезоне-2022/23.

25 марта Венг заняла третье место в классическом спринте. Сезон-2022/23 завершается этапом в Лахти (Финляндия). Соревнования закроют масс-старты на 20 км в классическом стиле.

Ближайшая преследовательница Венг американка Джессика Диггинс уже не сможет обогнать норвежку после выступления в масс-старте.

В сезоне-2021/22 обладательницей Кубка мира стала российская лыжница Наталья Непряева.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тириль Венг
2
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо выиграл классический спринт на 15-м этапе Кубка мира

Шведка Дальквист выиграла спринтерский зачет Кубка мира сезона-2022/23
Новости
RSS RSS
Все новости