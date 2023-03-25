Норвежка Венг досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира-2022/23

Норвежская лыжница Тириль Венг досрочно стала победительницей Кубка мира в сезоне-2022/23.

25 марта Венг заняла третье место в классическом спринте. Сезон-2022/23 завершается этапом в Лахти (Финляндия). Соревнования закроют масс-старты на 20 км в классическом стиле.

Ближайшая преследовательница Венг американка Джессика Диггинс уже не сможет обогнать норвежку после выступления в масс-старте.

В сезоне-2021/22 обладательницей Кубка мира стала российская лыжница Наталья Непряева.