Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария).
27-летний норвежец преодолел дистанцию 20 км за 39 минут 25,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Симен Крюгер, отставший на 0,7 секунды. Третьим с отставанием в 12 секунд финишировал француз Жюль Лапьер.
Лыжные гонки
Кубок мира. 9-й этап. Гомс (Швейцария)
Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.25,2
2. Симен Крюгер (Норвегия) — +0,7
3. Жюль Лапьер (Франция) — +12.0
4. Харальд Амундсен (Норвегия) — +13,5
5. Фридрих Мох (Германия) — +14.1
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