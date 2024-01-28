Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария).

27-летний норвежец преодолел дистанцию 20 км за 39 минут 25,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Симен Крюгер, отставший на 0,7 секунды. Третьим с отставанием в 12 секунд финишировал француз Жюль Лапьер.

Лыжные гонки

Кубок мира. 9-й этап. Гомс (Швейцария)

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.25,2

2. Симен Крюгер (Норвегия) — +0,7

3. Жюль Лапьер (Франция) — +12.0

4. Харальд Амундсен (Норвегия) — +13,5

5. Фридрих Мох (Германия) — +14.1