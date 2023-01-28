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28 января, 20:40

Клебо — о результатах спринта: «Я не собираю вторые места»

Алина Савинова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал второе место в спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира во французском Ле Рус.

«Был небольшой хаос. Я столкнулся с Эдвином и пропустил идеальную возможность для спуска. Потом началась настоящая битва. Я хотел бы быть на вершине. Но будем считать, что сегодня были выходные. Этот результат далек от оптимального. Я не собираю вторые места», — приводит слова норвежца TV2.

Победителем гонки стал француз Ринар Жув. Третье место занял еще один представитель Норвегии — Пол Голберг.

Источник: https://www.tv2.no/sport/vintersport/langrenn/klaebo-nedtur-kaos/15464217/
Йоханнес Клебо
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