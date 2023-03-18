«Она по-доброму пытается меня задевать». Дарья Непряева — о первом финале с сестрой

Итоги женского спринта на чемпионате страны.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины. Спринт. Классический стиль

1. Наталья Непряева — 4.53,51

2. Алена Баранова — 6,16

3. Елизавета Пантрина — 6,80

4. Анастасия Кириллова — 9,28

5. Мария Истомина — 11,91

6. Дарья Непряева — 13,62

Наталья Непряева просто разгромила всех в классическом спринте на чемпионате России в Тюмени. Уже в прологе она выиграла у всех 11 секунд и более. Значительное преимущество для квалификации. В финальной части расклад сил не изменился — Наталья выиграла все забеги за явным преимуществом.

Конечно, до медальной схватки не добрались две сильные соперницы Непряевой, олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Юлия Ступак. Степанова пропустила спринт из-за болезни, а Юлия вылетела в полуфинале из-за неправильных, как она говорит, тактических действий.

Зато впервые в сезоне в финале мы увидели младшую сестру Натальи — Дарью. Она показала второй результат в прологе, а в четвертьфинальных и полуфинальных забегах была первой. Но на финал не хватило опыта. Там она стала последней. После решающего забега Непряева-младшая ответила на вопросы «СЭ».

Считаю себя универсалом

— Это же твой первый финал спринта с сестрой, верно?

— Да, это первый. Конечно, сказывается нехватка опыта. Но я рада, что попала в финал на чемпионате России. Очень сложный год. Рада, что ко мне вернулось прежнее самочувствие, как и было до этого. Правда, у Юрия Викторовича (Бородавко. — Прим. «СЭ») я стала сильнее. Наконец-то к чемпионату России отпустило. Думаю, что следующий год будет хорошим.

— Как тебе такой длинный спринт — 1700 метров?

— Кто-то считает меня дистанционщиком. Я же считаю себя универсалом. Просто не до конца раскрываюсь. Еще раз повторюсь, что не хватает опыта. Поэтому в спринтах постоянно делаю какие-то ошибки. Не получается себя реализовать так, как на дистанции. Одинаково тяготею как спринту, так и к дистанции. Поэтому, короче круг или длиннее, мне без разницы. Но мне нравится, что здесь такие крутые подъемы, где нужно бежать. В какой-то степени круг мне подходит.

Дарья Непряева. Фото Соцсети

— Ожидала, что квалифицируешься в финалы со второго места?

— Если честно, нет. Снова повторюсь, что был сложный год. Мне важно было быть высоко, чтобы как-то морально себя приободрить и чтобы выступалось легче. Весь сезон, если я проходила квалификацию, то вылетала в четвертьфинале. Поэтому для меня это был хороший эмоциональный толчок.

— Не удалось силы распределить между четвертьфиналом, полуфиналом и финалом?

— Прежде всего в финале сказалась нехватка опыта. В четвертьфинале и полуфинале я выходила вперед и делала свою гонку. В финале же решила тактически встать за Наташей. Со мной это сыграло злую шутку. Она же посильнее и сразу выбралась на первую позицию, а мне выбраться не удалось. Как встала шестой, так и приехала шестой.

Мои лыжи были лучше Наташиных

— Не удивляют такие отрывы сестры от всех остальных? Она почти все забеги выиграла вообще без шансов для других.

— Нет. Я знаю, сколько и как она тренируется. Наташа делает тренировки вместе с парнями. Поэтому вообще никак не удивляет. Кто-то говорит, что у нее хорошие лыжи. Это вообще не так. Накануне спринта скатывали лыжи. Мои лыжи лучше были. Дело вообще не в лыжах. Она очень сильная. Является большим примером для меня. Хочу равняться на нее.

— Что-то говорила Наташа перед финалом?

— Конечно, говорила. По-доброму пытается меня задевать. Меня, конечно, это больше подбадривает. Я отвлекаюсь от стресса, от соревновательного мандража. Можно сказать, что она меня расслабляет.

— А после финиша?

— Сказала, что молодец. Сначала я расстроилась, что финишировала шестой. А потом подумала: «Блин, да это круто! Я же шестая!»

Дарья и Наталья Непряевы. Фото Соцсети

— Довольна ли своим прогрессом?

— Конечно, довольна. Прежде всего меня отпустило от этих больших нагрузок. Вдобавок стала сильнее. Довольна, что возвращаются те резкие и быстрее движения, которые были в прошлом сезоне.

— Какой план на этот чемпионат России?

— Прежде всего рада, что шестая. Потому что надеюсь, что тем самым отобралась в первую команду Татарстана на эстафету. Если честно, планы большие. Морально пришла в себя и буду показывать себя. Получаю удовольствие от чемпионата России. Здесь классная атмосфера, много болельщиков. Бегаю гонки в удовольствие. Мне уже хочется с нетерпением начать новый сезон, тренироваться по-новому, исправить ошибки, которые были. Все-таки я в это межсезонье пришла к Юрию Викторовичу молодой и зеленой, с горящими глазами. Этим летом буду мудрее тренироваться. Надеюсь, что в следующем сезоне будет все здорово. Этот чемпионат России уже подарил положительные эмоции. Дальше буду идти с улыбкой на лице.

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