«Ноги не удержали». Устюгов упал от усталости и отдал золото Большунову

А Сан Саныч падения соперника за два километра до финиша скиатлона даже не заметил.

Чемпионат России

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов — 1:11.00,1

2. Сергей Устюгов — 5,0

3. Иван Якимушкин — 29,3

Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Наталья Непряева — 39.36,5

2. Елизавета Пантрина — 5,6

3. Анастасия Кулешова — 6,8

Скиатлон на чемпионате России в Тюмени завершился триумфом спортсменов из группы Бородавко. Победы одержали флагманы лыжных гонок — Наталья Непряева. Выиграли уверенно и без борьбы на последних метрах.

Анастасия Кулешова, Наталья Непряева, Елизавета Пантрина. ФЛГР

Непряева на голову выше соперниц

В женском скиатлоне Непряева постепенно скидывала своих соперниц по ходу дистанции. Последней, кто составлял ей конкуренцию в гонке, была Анастасия Кулешова. Заключительную отметку перед финишем они преодолели вместе, но в нужный момент Наталья включила дополнительную мощность и легко ушла от соперницы. Кулешовой не хватило сил. В добавок лыжница уступила и серебро Елизавете Пантриной.

— Боролась до последнего, — объясняла Кулешова после финиша. — В скиатлоне была для меня несвойственная тактика. Потому что привыкла отсиживаться на классике, где-то в тени сидеть, за кем-то работать. Сейчас решила, что хватит, надо попробовать с самого начала. Весь конек я шла впереди. Понимала, что хочу сделать отрыв от девочек. В какой-то степени получилось. Но имеем то, что имеем.

— Какая тактика в борьбе была против Натальи Непряевой на последнем круге?

— На самом деле мы подстраиваемся под ее тактику. В принципе все возможно. Но на данный момент, судя по моей подготовленности, я еще не готова с ней бороться. Думаю, что в следующие года смогу. Уверена, что это так и будет.

— Обидно, что упустила серебро?

— Конечно, обидно. Будем работать над ошибками. Впредь постараюсь не повторять. Набираемся опыта.

— В целом формой довольны?

— Да. Все равно конец сезона, настроение такое, погодка весенняя. Обожаю Тюмень, обожаю бегать весной. Очень классно, — сказала Кулешова.

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Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» признает факт того, что в стране у Непряевой сейчас соперниц не осталось.

— Первое место Непряевой в скиатлоне, конечно, не удивило, — говорит Вяльбе. — Видно было, что шла с большим запасом. Она вообще сильно не напрягалась. Но как никогда Настя (Кулешова) смогла с ней вместе быть. Наверное, Лиза (Пантрина) порадовала. Видно, что хорошо подготовлена.

— В спринте у Наташи были неприличные отрывы...

— Ей не с кем в спринте в стране соревноваться. Если бы была Юля Ступак в хорошей форме. У нее сезона как такового нет. Она пропустила много очень. А кроме Юли в спринте у Натальи нет соперников.

— А в других дисциплинах?

— Вы видели в скиатлоне. Но Вероника (Степанова) заболела, которая могла бы с ней побороться. Но в целом Наталья на голову всех сильнее. Что тут скрывать?

— Не ударит по форме такое превосходство?

— Так можно про каждую сказать. Мы все в одной лодке, к сожалению. Но Юрий Викторович (Бородавко) ее корректирует и заставляет, чтобы она на расслабоне не бегала. Потому что потом будет очень тяжело. Уверена, что она это тоже понимает.

Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин. ФЛГР

Усталость Устюгова

В мужском скиатлоне болельщики лишились самого захватывающего развлечения сезона — финишной борьбы Сергея Устюгова и Александра Большунова. Как и в женской гонке, лидеры прошли вместе почти всю дистанцию, но за два километра до финиша Устюгов упал.

— Что случилось на последнем круге?

— Ноги не держали. Упал от усталости, — объяснял журналистам Сергей.

— Какая у вас была тактика?

— Я хотел сделать рывок. Но Александр сделал его раньше.

— Падение подвело?

— Нет, не падение. Все настраивались делать рывок именно в том месте. И получилось так, что на повороте я упал. Там были большие скорости. Саша этого не заметил. Если бы заметил, какая разница? Выигрывает тот, кто пересекает финишную черту первым. И это нормально. Это гонка. Здесь нет ничего обидного. Он оказался сильнее, я оказался слабее. Меня не удержали ноги. И это нормально. Тем интереснее спорт.

— Накануне говорил, что выполнил план. Сейчас его уже перевыполнил?

— Нет. Сейчас все идет почти по плану. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я доволен. В скиатлоне вышел получать удовольствие. Не разминался, как раньше перед гонкой, в бешеном темпе, не нервничал, не психовал. Все произошло, как и должно было быть. Спасибо большое сервису. Лыжи работали отлично. На классической части, я думаю, все обратили внимание, как я выкатывался и как отъезжал. Я доволен.

— Погода — кайф?

— Был кайф, но после падения кайфа не было. Потому что было тяжело. Вроде быстро соскочил, но скорость была потеряна.

Большунов падения соперника даже не заметил. Только на спуске увидел просвет и понял, что что-то случилось. Золото в скиатлоне показало, что состояние Сан Саныча приходит в норму. Ранее трехкратный олимпийский чемпион переболел перед соревнованиями в Тюмени и говорил, что форма никакая.

— Самочувствие нормальное, потому что удалось выиграть. Очень рад, что даже после не очень хорошо проведенной недели перед чемпионатом России. Там приболел. Сейчас могу навязывать борьбу за победу ребятам, — объяснял Большунов после скиатлона.

— Какие мысли были, когда шли с Устюговым?

— Он думал, как меня обыграть, я думал, как его. Вот и все мысли.

— Какой план был в голове?

— У меня много разных планов было. После поворота включился на все 100 процентов и отъехал немного.

— Вяльбе сказала, что просила тебя не стартовать в спринте. Почему решил бежать?

— Да, она говорила, но я не могу так. Я все равно выхожу, даже если плохое самочувствие.

— На чемпионате мира вы сказали, что все лыжники бегут на расслабоне. Нельзя же сказать, что на чемпионате России такой расслабон?

— Да нет, здесь никак не получится. С Сергеем до финиша зарубались, и ребята между собой тоже. Каждый бежит, можно сказать, на пределе своих возможностей, показывая максимальные результаты.

Чемпионат России продолжится гонками с раздельного старта свободным ходом. Во вторник, 21 марта, женщины побегут 10 километров, мужчины — 15. Вместе с лыжницами на старт выйдут две биатлонистки сборной России — Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.