Лыжные гонки
Чемпионат России
Статьи
Новости
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

19 марта, 13:45

«Ноги не удержали». Устюгов упал от усталости и отдал золото Большунову

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин.
Фото ФЛГР
А Сан Саныч падения соперника за два километра до финиша скиатлона даже не заметил.

Чемпионат России
Мужчины. Скиатлон, 30 км
1. Александр Большунов — 1:11.00,1
2. Сергей Устюгов — 5,0
3. Иван Якимушкин — 29,3
Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Наталья Непряева — 39.36,5
2. Елизавета Пантрина — 5,6
3. Анастасия Кулешова — 6,8

Скиатлон на чемпионате России в Тюмени завершился триумфом спортсменов из группы Бородавко. Победы одержали флагманы лыжных гонок — Наталья Непряева. Выиграли уверенно и без борьбы на последних метрах.

Анастасия Кулешова, Наталья Непряева, Елизавета Пантрина
Анастасия Кулешова, Наталья Непряева, Елизавета Пантрина.
ФЛГР

Непряева на голову выше соперниц

В женском скиатлоне Непряева постепенно скидывала своих соперниц по ходу дистанции. Последней, кто составлял ей конкуренцию в гонке, была Анастасия Кулешова. Заключительную отметку перед финишем они преодолели вместе, но в нужный момент Наталья включила дополнительную мощность и легко ушла от соперницы. Кулешовой не хватило сил. В добавок лыжница уступила и серебро Елизавете Пантриной.

— Боролась до последнего, — объясняла Кулешова после финиша. — В скиатлоне была для меня несвойственная тактика. Потому что привыкла отсиживаться на классике, где-то в тени сидеть, за кем-то работать. Сейчас решила, что хватит, надо попробовать с самого начала. Весь конек я шла впереди. Понимала, что хочу сделать отрыв от девочек. В какой-то степени получилось. Но имеем то, что имеем.

— Какая тактика в борьбе была против Натальи Непряевой на последнем круге?

— На самом деле мы подстраиваемся под ее тактику. В принципе все возможно. Но на данный момент, судя по моей подготовленности, я еще не готова с ней бороться. Думаю, что в следующие года смогу. Уверена, что это так и будет.

— Обидно, что упустила серебро?

— Конечно, обидно. Будем работать над ошибками. Впредь постараюсь не повторять. Набираемся опыта.

Дарья и&nbsp;Наталья Непряевы. «Она по-доброму пытается меня задевать». Дарья Непряева — о первом финале с сестрой

— В целом формой довольны?

— Да. Все равно конец сезона, настроение такое, погодка весенняя. Обожаю Тюмень, обожаю бегать весной. Очень классно, — сказала Кулешова.

Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» признает факт того, что в стране у Непряевой сейчас соперниц не осталось.

— Первое место Непряевой в скиатлоне, конечно, не удивило, — говорит Вяльбе. — Видно было, что шла с большим запасом. Она вообще сильно не напрягалась. Но как никогда Настя (Кулешова) смогла с ней вместе быть. Наверное, Лиза (Пантрина) порадовала. Видно, что хорошо подготовлена.

— В спринте у Наташи были неприличные отрывы...

— Ей не с кем в спринте в стране соревноваться. Если бы была Юля Ступак в хорошей форме. У нее сезона как такового нет. Она пропустила много очень. А кроме Юли в спринте у Натальи нет соперников.

— А в других дисциплинах?

— Вы видели в скиатлоне. Но Вероника (Степанова) заболела, которая могла бы с ней побороться. Но в целом Наталья на голову всех сильнее. Что тут скрывать?

— Не ударит по форме такое превосходство?

— Так можно про каждую сказать. Мы все в одной лодке, к сожалению. Но Юрий Викторович (Бородавко) ее корректирует и заставляет, чтобы она на расслабоне не бегала. Потому что потом будет очень тяжело. Уверена, что она это тоже понимает.

Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин.
ФЛГР

Усталость Устюгова

В мужском скиатлоне болельщики лишились самого захватывающего развлечения сезона — финишной борьбы Сергея Устюгова и Александра Большунова. Как и в женской гонке, лидеры прошли вместе почти всю дистанцию, но за два километра до финиша Устюгов упал.

— Что случилось на последнем круге?

— Ноги не держали. Упал от усталости, — объяснял журналистам Сергей.

— Какая у вас была тактика?

— Я хотел сделать рывок. Но Александр сделал его раньше.

— Падение подвело?

— Нет, не падение. Все настраивались делать рывок именно в том месте. И получилось так, что на повороте я упал. Там были большие скорости. Саша этого не заметил. Если бы заметил, какая разница? Выигрывает тот, кто пересекает финишную черту первым. И это нормально. Это гонка. Здесь нет ничего обидного. Он оказался сильнее, я оказался слабее. Меня не удержали ноги. И это нормально. Тем интереснее спорт.

Александр Терентьев (слева), Сергей Устюгов (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Большунов. «Нигде таких денег, как в спорте, не заработаю». Устюгов снова выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры

— Накануне говорил, что выполнил план. Сейчас его уже перевыполнил?

— Нет. Сейчас все идет почти по плану. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я доволен. В скиатлоне вышел получать удовольствие. Не разминался, как раньше перед гонкой, в бешеном темпе, не нервничал, не психовал. Все произошло, как и должно было быть. Спасибо большое сервису. Лыжи работали отлично. На классической части, я думаю, все обратили внимание, как я выкатывался и как отъезжал. Я доволен.

— Погода — кайф?

— Был кайф, но после падения кайфа не было. Потому что было тяжело. Вроде быстро соскочил, но скорость была потеряна.

Большунов падения соперника даже не заметил. Только на спуске увидел просвет и понял, что что-то случилось. Золото в скиатлоне показало, что состояние Сан Саныча приходит в норму. Ранее трехкратный олимпийский чемпион переболел перед соревнованиями в Тюмени и говорил, что форма никакая.

— Самочувствие нормальное, потому что удалось выиграть. Очень рад, что даже после не очень хорошо проведенной недели перед чемпионатом России. Там приболел. Сейчас могу навязывать борьбу за победу ребятам, — объяснял Большунов после скиатлона.

— Какие мысли были, когда шли с Устюговым?

— Он думал, как меня обыграть, я думал, как его. Вот и все мысли.

— Какой план был в голове?

— У меня много разных планов было. После поворота включился на все 100 процентов и отъехал немного.

— Вяльбе сказала, что просила тебя не стартовать в спринте. Почему решил бежать?

— Да, она говорила, но я не могу так. Я все равно выхожу, даже если плохое самочувствие.

— На чемпионате мира вы сказали, что все лыжники бегут на расслабоне. Нельзя же сказать, что на чемпионате России такой расслабон?

— Да нет, здесь никак не получится. С Сергеем до финиша зарубались, и ребята между собой тоже. Каждый бежит, можно сказать, на пределе своих возможностей, показывая максимальные результаты.

Чемпионат России продолжится гонками с раздельного старта свободным ходом. Во вторник, 21 марта, женщины побегут 10 километров, мужчины — 15. Вместе с лыжницами на старт выйдут две биатлонистки сборной России — Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
8
21
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Она по-доброму пытается меня задевать». Дарья Непряева — о первом финале с сестрой
Новости
RSS RSS
Все новости