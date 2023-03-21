Смирнова — о победе в разделке на чемпионате России: «Докатывала гонку через боль»

Екатерина Смирнова прокомментировала свою победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

— Такое ощущение, что сегодня ты вышла рвать всех на трассе.

— После скиатлона у меня остался осадочек, но была небольшая проблема, которая мне не дала тогда побороться. Сегодня трасса уже не ледяная. Я со старта дала себе установку, что нужно быть заряженной с самого начала. Когда я в себя не верю, я расслабляюсь и уже со старта проигрываю. А тут я пошла, поняла, что моя погода, все мне подходит. Все совпало в этот день.

— То есть тебе было все равно, что не стартуют Непряева, Степанова или другие. Ты вышла побеждать в любом случае?

— Когда увидела, что Непряева не побежит, думала: «Ну все, сегодня точно за победу можно бороться». Потому что основной сильной соперницы нет на дистанции сегодня.

— Ожидала такой борьбы от юниорки Алины Пеклецовой?

— Заметила, что ей очень повезло со стартовым номером. Она стартовала в следующей группе, была первой и стартовала за Прокофьевой. Думаю, ей было легче, она ее видела. Когда ты видишь сильную соперницу, у тебя появляется больше мотивации.

— Можешь сказать, что сегодня собой довольна?

— Я недовольна только последним отрезком дистанции, потому что там уже много всем проиграла. Плюс у меня опять в конце стало ломить надкостницу, я уже просто доходила на морально-волевых, нога правая уже не работала. Давно ли у меня эта проблема? Весь сезон не беспокоило, именно на скиатлоне был лед, много поворотов, из-за этого сразу напрягалась эта часть. Я работаю, подкачиваю ногу, делаю массаж и токи. Сегодня только в конце дистанции стало беспокоить. Думаю, это из-за поворотов, их очень много. Да, сегодня докатывала с болью.

— Не было опасений, что биатлонистки окажутся выше по итогам гонки?

— Когда я финишировала, я закричала, а потом поняла, что биатлонистки еще не добежали. Но мне сказали, что они много проигрывают.

Смирнова прошла дистанцию за 26 минут 9,9 секунды. Она опередила Алину Пеклецову, ставшую второй, на 2,1 секунды.