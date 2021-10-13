Российским спортсменам разрешили опробовать олимпийские трассы. Это был шок

Лидер сборной России по скелетону Елена Никитина рассказала «СЭ» о долгожданных тренировках на олимпийском треке в Яньцине.

Первыми спортсменами, получившими возможность опробовать объекты будущей зимней Олимпиады в Пекине, стали скелетонисты и бобслеисты — с 7 по 24 октября у них есть возможность тренироваться на треке в Яньцине. Здесь, примерно в 90 километрах от китайской столицы, построена санно-бобслейная трасса, официально открытая в ноябре 2020-го. Чтобы узнать, как проходят тесты, «СЭ» связался с Еленой Никитиной. И призер Игр в Сочи, а также обладательница Кубка мира-2019, рассказала нам много интересного.

Как в фильмах про эпидемию

— В Китае мы уже неделю, с 5 октября, — начала Никитина. — О чем-то, кроме тренировок, рассказать сложно, потому что мы живем в закрытом режиме, кроме трассы и гостиницы, ничего и не видим. Между ними нас возят на автобусе, это 45 минут в пути. А вот будущая Олимпийская деревня прямо рядом с треком, мы проезжаем мимо нее каждый день. Из гостиницы выходить запрещено, хотя тут можно тренироваться. У нас в гараже есть штанга, а рядом со зданием — стадион.

— Все спортсмены прилетели одним рейсом из Франкфурта. Чем это вызвано?

— Мы сначала собрались на базе в Новогорске, потом через Германию отправились в Китай. У международной федерации была договоренность с китайской стороной, иначе всем нам пришлось бы сидеть 21 день на карантине. Мы сдали тесты перед вылетом и по прибытии. И теперь живем в «пузыре».

— Принято считать, что по жесткости санитарных мер Игры в Пекине превзойдут Токио. Как это выглядит изнутри?

— Наверное, да, будет жестче. Тут мы сдаем ПЦР-тесты каждый день: в аэропорту брали мазки из носа и горла, сейчас — только из горла. Результаты приходят в течение суток. Китайцы готовы, в принципе, ко всему — рабочие вокруг в белых халатах, в «скафандрах». После России, где даже маски мало кто носит, выглядит дико. Как будто мы в фильме про эпидемию снимаемся. С другой стороны, в Токио ребята могли спокойно перемещаться в пределах деревни, а во время Олимпиады больше никуда и не поедешь. И по сравнению с тем режимом, что сейчас, на Играх будет свободнее. Тут мы не можем даже в магазин за продуктами сходить, еду заказать, ничего. Постоянно нужно ходить в маске, измерять температуру на входе. Хотя в «пузыре» мы живем обычной жизнью, общаемся, сегодня вот в футбол играли.

Самая крутая трасса в мире

— Ледовую подготовку сборная начала в сентябре в Сочи, поэтому в Пекин приехала уже с определенным накатом. Что удивило на олимпийском треке?

— Интересный, ни на какие другие не похожий, нюансы начинаются уже с первых виражей, можно ошибиться. Нужно быть очень техничным, нет такого, что ты разогнался и едешь, ничего не делаешь. Сначала мы выполняли по два спуска в день, сейчас — по три.

— Что вызывает вау-эффект?

— Наверное, первые виражи. Это единственная трасса, где они просто высоченные. Обычно такие, где прямо по верху едешь, в середине или конце спуска. А тут сразу же — если неправильно пройти второй поворот — можно о козырек наверху удариться. Очень интересно. Хотя конфигурация, думаю, еще поменяется. На олимпийских трассах так всегда бывает — хозяева не сделают так, чтобы мы приехали и все выучили. Думаю, что даже на тестовых соревнованиях уже что-то подрежут, изменят. Пока мы просто запоминаем виражи, что в какую сторону.

— В плане архитектуры какие особенности можете выделить?

— Думаю, это сейчас самая крутая трасса в мире. Китайцы, конечно, молодцы, всех переплюнули. Очень масштабный проект, грандиозные здания старта и финиша. Сделали такую дорожку вдоль всего трека — можно по крыше идти от виража к виражу. Там стоят скамейки, а какие виды классные! Знаете, как будто по парку гуляешь, настоящие висячие сады.

Все спортсмены друг с другом советуются

— Наши бобслеисты говорили, что китайцы пока залили не самый быстрый лед. Согласны?

— Естественно, сейчас никто не будет нам делать идеальные условия. Но я скажу, что качество льда все равно отличное, он гладкий, во время спусков не трясет. На некоторых трассах из-за кочек и неровностей тяжело выполнять по три заезда, очень устаешь. Тут же все комфортно. Но да, трасса будет быстрее. Плюс в феврале будет заметно холоднее, это кардинально меняет обстановку. Нужны будут совсем другие коньки — говорят, что зимы тут суровые и лед совсем не такой, к какому мы привыкли в Европе.

— Китайцы давно уже осваивают трассу, насколько велик у них гандикап перед остальными?

— При нас они специально не катаются, чтобы мы не подсматривали траектории и так далее. Секретов заранее никто не выдаст. Думаю, на нашем фоне они бы хорошо смотрелись, у них есть сильные спортсмены. Медалей в Европе они не выигрывали, не зная трасс, но были близки. А здесь у них будет колоссальное преимущество за счет наката.

— Сейчас, кстати, все сильнейшие обкатывают трассу, что говорят конкурентки?

— Мне вообще очень нравится, когда мы раз в четыре года приезжаем на новую трассу. Никто ничего еще не знает, и мы все общаемся, советуемся. Русские, канадцы, немцы, латвийцы обсуждают, как лучше проходить те или иные участки и так далее. Все охотно делятся информацией, нет такого, что кто-то «поймал» вираж и никому ничего не говорит, чтобы соперники помучились. Мы помогаем друг другу, атмосфера очень хорошая.

— Тесты в Китае завершатся 25 октября, Кубок мира стартует 19 ноября. Что сборная будет делать в этом промежутке?

— Полетим домой на недельку. Отдохнем, переключимся психологически. Все-таки тяжело, когда ты все время в определенных рамках. Нужно вдохнуть воздух свободы (смеется). А потом поедем на сбор в австрийский Иглс, где и пройдут первые два этапа Кубка мира.