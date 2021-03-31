Олимпийский чемпион обвинен в педофилии. Он шлепнул девочку по ягодице

Победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити американец Джимми Ши арестован за сексуальные домогательства к 12-летней девочке.

В американском спорте — новый грандиозный скандал, связанный с сексуальным насилием. В центре внимания на этот раз скелетон — вид спорта, который до сих пор оставался в стороне от движения MeToo и историй про надругательства над несовершеннолетними. Да и пока неясно, является ли сама жертва спортсменкой. Судебные заседания продолжаются, и в целях защиты личной информации точные взаимоотношения, в которых состояли жертва и предполагаемый преступник, называть сейчас нельзя.

Достал из шлема фото погибшего дедушки

Джеймс, или, как его все называют, Джимми Ши, — самый крутой американский скелетонист в истории, единственный в США олимпийский чемпион в этом виде спорта. В 2002-м над его уникальной историей рыдала вся страна. Дело в том, что Ши — олимпиец уже в третьем поколении, его дед является двукратным олимпийским чемпионом в коньках, а отец выступал в лыжном двоеборье. Буквально за несколько недель до старта Игр в Солт-Лейке, где его внук должен был брать золото, 91-летний Джек Ши погиб под колесами машины.

Джимми доверили читать олимпийскую клятву от лица американской команды на церемонии открытия. А когда он завершил последний заезд и понял, что победил, то снял шлем, а под ним оказалась фотография дедушки. «Вот теперь он закончил тут все свои дела и может отправляться в рай», — сказал Ши в десятки микрофонов, что сделало его самым востребованным мотивационным спикером в стране на десятилетия вперед.

Его победа тогда действительно была выдающейся. В США фактически не существовало команды по скелетону, Ши вынужден был покупать оборудование и путешествовать по соревнованиям за свои деньги. Порой ему негде было ночевать, и он спал прямо в бобах на парковке. Плюс к этому, Ши с детства страдал дислексией — заболеванием, при котором человек испытывает сложности с чтением и работой с текстом. И вдруг вот такой «доходяга» выигрывает у скелетонистов из Германии, где скелетон имеет поддержку на государственном уровне!

Месть семьи или насилие?

После завершения карьеры Ши основал фонд, который поддерживает детский спорт. Также спортсмен-ветеран входит в Министерство экономического развития своего родного штата Юта. У олимпийского чемпиона жена-доктор и трое детей. Все — словно в идеальной картинке про американскую мечту.

Hey everyone what do you think about this New Graphic? Like it or Love it #blurredlines #skeleton pic.twitter.com/Prw4goTVOd — Jimmy Shea (@JimmyShea2002) March 12, 2018

Но в марте этого года 12-летняя девочка из штата Юта рассказала школьному психологу, что пережила сексуальное насилие. И обвиняемый — тот самый вроде бы идеальный во всем Джимми Ши, включенный в Зал славы Американской федерации бобслея и скелетона. Девочка описала, что в течение прошлого года он как минимум дважды «ударил ее по попе», заставив чувствовать себя некомфортно. Также Ши, по ее словам, гладил ее по спине под одеждой и клал свою руку ей на грудь.

52-летнего Ши немедленно арестовали. Потом выпустили под залог с условием не приближаться к девочке и ее семье. Сам бывший спортсмен клянется, что никогда не дотрагивался до ребенка под одеждой. А заявления девочки — это месть со стороны ее матери, с которой у него был личный конфликт. Тем не менее в минувший понедельник прошло первое судебное заседание. Если вердикт будет обвинительным — а пока все к этому идет, — Ши грозит около года лишения свободы, серьезный штраф и клеймо педофила на всю оставшуюся жизнь.