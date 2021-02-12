У России две медали ЧМ по скелетону. В третий раз в истории

Россияне Елена Никитина и Александр Третьяков выиграли медали чемпионата мира по скелетону в Альтенберге.

Никитина заняла третье место проиграв немкам Тине Херманн и Жаклин Леллинг, а Третьяков финишировал вторым после защитившего титул немца Кристофера Гротера. Для российских спортсменом это третий случай выигрыша двух индивидуальных медалей на одном турнире. В Инсбруке-2016 Третьяков и Никитина так же заняли второе и третье места, а в Санкт-Морице-2013 Александр поднялся на пьедестал вместе с Сергеем Чудиновым.

Все медали российских скелетонистов на чемпионатах мира

Год Город Спортсмен Место 2003 Нагано Екатерина Миронова 2-е 2009 Лейк-Плэсид Александр Третьяков 3-е 2011 Кенигзее Александр Третьяков 2-е 2013 Санкт-Мориц Александр Третьяков 1-е Сергей Чудинов 3-е 2015 Винтерберг Александр Третьяков 2-е 2016 Инсбрук Александр Третьяков 2-е Елена Никитина 2-е 2017 Кенигзее Никита Трегубов 3-е 2019 Уистлер Никита Трегубов 2-е 2021 Альтенберг Александр Третьяков 2-е Елена Никитина 3-е

Александр Третьяков. Фото AFP

По общему числу личных наград Третьяков обогнал австрийца Кристиана Ауэра и вплотную приблизился к великому Мартинсу Дукурсу. Правда, из шести медалей в коллекции латвийца золотыми оказались шесть, тогда как Третьяков к золоту Санкт-Морица добавил четыре серебра и одну бронзу. Еще две награды Третьяков взял в смешанных эстафетах бобслеистов и скелетонистов, которые проводились на чемпионатах мира с 2007 по 2019 год.

Лидеры по медалям чемпионата мира по скелетону в личных стартах