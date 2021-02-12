У России две медали ЧМ по скелетону. В третий раз в истории
Никитина заняла третье место проиграв немкам Тине Херманн и Жаклин Леллинг, а Третьяков финишировал вторым после защитившего титул немца Кристофера Гротера. Для российских спортсменом это третий случай выигрыша двух индивидуальных медалей на одном турнире. В Инсбруке-2016 Третьяков и Никитина так же заняли второе и третье места, а в Санкт-Морице-2013 Александр поднялся на пьедестал вместе с Сергеем Чудиновым.
Все медали российских скелетонистов на чемпионатах мира
|
Год
|
Город
|
Спортсмен
|
Место
|
2003
|
Нагано
|
Екатерина Миронова
|
2-е
|
2009
|
Лейк-Плэсид
|
Александр Третьяков
|
3-е
|
2011
|
Кенигзее
|
Александр Третьяков
|
2-е
|
2013
|
Санкт-Мориц
|
Александр Третьяков
|
1-е
|
|
|
Сергей Чудинов
|
3-е
|
2015
|
Винтерберг
|
Александр Третьяков
|
2-е
|
2016
|
Инсбрук
|
Александр Третьяков
|
2-е
|
|
|
Елена Никитина
|
2-е
|
2017
|
Кенигзее
|
Никита Трегубов
|
3-е
|
2019
|
Уистлер
|
Никита Трегубов
|
2-е
|
2021
|
Альтенберг
|
Александр Третьяков
|
2-е
|
|
|
Елена Никитина
|
3-е
По общему числу личных наград Третьяков обогнал австрийца Кристиана Ауэра и вплотную приблизился к великому Мартинсу Дукурсу. Правда, из шести медалей в коллекции латвийца золотыми оказались шесть, тогда как Третьяков к золоту Санкт-Морица добавил четыре серебра и одну бронзу. Еще две награды Третьяков взял в смешанных эстафетах бобслеистов и скелетонистов, которые проводились на чемпионатах мира с 2007 по 2019 год.
Лидеры по медалям чемпионата мира по скелетону в личных стартах
|
Спортсмен
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Грегор Штели
|
Швейцария
|
3
|
4
|
2
|
9
|
Мартинс Дукурс
|
Латвия
|
6
|
1
|
0
|
7
|
Александр Третьяков
|
Россия
|
1
|
4
|
1
|
6
|
Тина Херрманн
|
Германия
|
4
|
1
|
0
|
5
|
Кристиан Ауэр
|
Австрия
|
1
|
2
|
2
|
5
|
Жаклин Леллинг
|
Германия
|
1
|
3
|
0
|
4
|
Анди Шмид
|
Австрия
|
1
|
3
|
0
|
4
|
Франц Планггер
|
Австрия
|
0
|
2
|
2
|
4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю