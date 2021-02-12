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У России две медали ЧМ по скелетону. В третий раз в истории

19:55
Елена Никитина. Фото AFP Александр Третьяков. Фото AFP
Елена Никитина. Фото AFP
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Россияне Елена Никитина и Александр Третьяков выиграли медали чемпионата мира по скелетону в Альтенберге.

Никитина заняла третье место проиграв немкам Тине Херманн и Жаклин Леллинг, а Третьяков финишировал вторым после защитившего титул немца Кристофера Гротера. Для российских спортсменом это третий случай выигрыша двух индивидуальных медалей на одном турнире. В Инсбруке-2016 Третьяков и Никитина так же заняли второе и третье места, а в Санкт-Морице-2013 Александр поднялся на пьедестал вместе с Сергеем Чудиновым.

Все медали российских скелетонистов на чемпионатах мира

Год

Город

Спортсмен

Место

2003

Нагано

Екатерина Миронова

2-е

2009

Лейк-Плэсид

Александр Третьяков

3-е

2011

Кенигзее

Александр Третьяков

2-е

2013

Санкт-Мориц

Александр Третьяков

1-е

Сергей Чудинов

3-е

2015

Винтерберг

Александр Третьяков

2-е

2016

Инсбрук

Александр Третьяков

2-е

Елена Никитина

2-е

2017

Кенигзее

Никита Трегубов

3-е

2019

Уистлер

Никита Трегубов

2-е

2021

Альтенберг

Александр Третьяков

2-е

Елена Никитина

3-е
Александр Третьяков. Фото AFP
Александр Третьяков. Фото AFP

По общему числу личных наград Третьяков обогнал австрийца Кристиана Ауэра и вплотную приблизился к великому Мартинсу Дукурсу. Правда, из шести медалей в коллекции латвийца золотыми оказались шесть, тогда как Третьяков к золоту Санкт-Морица добавил четыре серебра и одну бронзу. Еще две награды Третьяков взял в смешанных эстафетах бобслеистов и скелетонистов, которые проводились на чемпионатах мира с 2007 по 2019 год.

Лидеры по медалям чемпионата мира по скелетону в личных стартах

Спортсмен

Страна

З

С

Б

Всего

Грегор Штели

Швейцария

3

4

2

9

Мартинс Дукурс

Латвия

6

1

0

7

Александр Третьяков

Россия

1

4

1

6

Тина Херрманн

Германия

4

1

0

5

Кристиан Ауэр

Австрия

1

2

2

5

Жаклин Леллинг

Германия

1

3

0

4

Анди Шмид

Австрия

1

3

0

4

Франц Планггер

Австрия

0

2

2

4

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