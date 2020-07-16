«Это жестко». Канакиной непросто даются тренировки

Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она рассказала о своем состоянии после одной из тренировок.

— Ну, это жестко, ребятки, — написала Канакина. — Не думала, не гадала что с первой тренировки меня будет уносить. С игровой! Что же будет дальше.

В прошедшем сезоне Канакина показала 15-й результат в общем зачете Кубка мира.

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