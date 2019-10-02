Симеоне разобрал Семина, Тедеско уже критикуют, Панов поддержал Кононова

Игорь Рабинер — об игре в Черкизове.

Бывший помощник Олега Кононова — о работе тренера в московской команде и о будущем красно-белых.

«Атлетико» был сильнее, но безнадегой в Черкизове не пахло.

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Как «Атлетико» был одним из лидеров испанского чемпионата, так и остался. Думаю, он и Лигу чемпионов выиграет в этом году. Чего ему желаем