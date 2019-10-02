Симеоне разобрал Семина, Тедеско уже критикуют, Панов поддержал Кононова
Вопросов к «Локо» нет. Просто «Атлетико» сыграл на своем уровне
Игорь Рабинер — об игре в Черкизове.
«Атлетико» был сильнее, но безнадегой в Черкизове не пахло.
Инсайды «СЭ» о поиске нового тренера для красно-белых.
Бывший помощник Олега Кононова — о работе тренера в московской команде и о будущем красно-белых.
Регулярка начинается уже сегодня ночью.
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