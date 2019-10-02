Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Симеоне разобрал Семина, Тедеско уже критикуют, Панов поддержал Кононова

18:00
Вторник. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» — 0:2. Диего Симеоне. Фото REUTERS
Вторник. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» — 0:2. Диего Симеоне. Фото REUTERS
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 2 октября.

Вопросов к «Локо» нет. Просто «Атлетико» сыграл на своем уровне

Игорь Рабинер — об игре в Черкизове.

Мастер-класс от Симеоне и Феликса. Но «Локомотиву» нечего стыдиться

«Атлетико» был сильнее, но безнадегой в Черкизове не пахло.

Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Инсайды «СЭ» о поиске нового тренера для красно-белых.

«Ни Кононов, ни Тедеско — не уровень «Спартака». Нужен монстр«

Бывший помощник Олега Кононова — о работе тренера в московской команде и о будущем красно-белых.

Команда Кучерова — первая, Овечкина — шестая, Ковальчука — в тройке худших. Рейтинг клубов НХЛ

Регулярка начинается уже сегодня ночью.

ЦИФРА ДНЯ
3:9
самое крупное поражение Олега Знарка в КХЛ, его «Спартак» разгромлен ЦСКА
ЦИТАТА
Как «Атлетико» был одним из лидеров испанского чемпионата, так и остался. Думаю, он и Лигу чемпионов выиграет в этом году. Чего ему желаем
Юрий Семин
главный тренер «Локомотива»

«Мужики на трибунах специально смотрели, как я раздевалась перед прыжком». Восточный колорит ЧМ-2019

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Загитова vs Медведева: сейчас заочно — на коммерческих турнирах, под Новый Год — в шоу

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Куртуа заменили в перерыве. Вынужденная замена или наказание Зидана?

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«Бенфика» в мини-кризисе. Матч с «Зенитом» — шанс выйти из него

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Александр Панов: «У Карреры были Промес, Зе Луиш, Фернанду. У Кононова — игроки, не прошедшие сборы»

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Он унизил «Тоттенхэм». Гнабри — новая звезда «Баварии»

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«Спартак» — ЦСКА — 3:9! Майоров ушел с матча, Каменский чуть не заплакал в концовке

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Весь огонь матча «Ривер» — «Бока». Это Буэнос-Айрес, ребята

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