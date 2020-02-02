Мнение обозревателя «СЭ» об игре москвичей с «Ростовом» (2:1)

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Динамо» — об Александре Соболеве и Александре Кокорине.

Серб в восьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии и завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема».

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Смолов был лучшим бомбардиром РПЛ два сезона подряд в составе «Краснодара». Это как раз то, что нужно «Сельте»