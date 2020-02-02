Новый «Спартак» — какой он? Ковальчук обрел вторую молодость
19:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 2 февраля.
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Серб в восьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии и завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема».
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Динамо» — об Александре Соболеве и Александре Кокорине.
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