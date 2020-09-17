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Новый контракт Овечкина, обновление рейтинга ФИФА, Боярский — огненно о «Спартаке»

21:00
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 17 сентября.

«Вы будете сожалеть об этом решении до конца жизни». Уникальный контракт Овечкина на 124 миллиона долларов

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35
лет
испонилось нападающему «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину.
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Думаю, пусть «Спартак» бросит еще маечку и трусики — это будет уместно.
Михаил Боярский
Народный артист России, болельщик сине-бело-голубых

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