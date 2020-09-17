Новый контракт Овечкина, обновление рейтинга ФИФА, Боярский — огненно о «Спартаке»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 17 сентября.
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