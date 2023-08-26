Дебют Захаряна в «Сосьедаде», ЦСКА не смог обыграть «Оренбург». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 августа.
Захарян дебютировал в Испании: получил 19 минут, стал лучшим среди вышедших на замену и впечатлил тренера
Есть первый матч за «Реал Сосьедад»!
Армейцы потеряли два очка.
«Быки» не смогли обыграть «Факел».
Алекс Гальченюк ожидаемо оказался в Санкт-Петербурге. Скандалы в Америке пора искупить хорошей игрой в России.
Российский легионер провел качественную игру с «Нантом» — 3:3.
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