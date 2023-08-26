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Сегодня, 03:00

Дебют Захаряна в «Сосьедаде», ЦСКА не смог обыграть «Оренбург». Главное за день

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Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 августа.

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