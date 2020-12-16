«Вот это и есть быстрый прорыв». Регбисткам ЦСКА вручен Кубок России

В Департаменте спорта города Москвы чествовали девушек из армейского клуба

Сложный для всего мира год стал первым в истории женского регбийного ЦСКА, однако воспоминания о нем у всех причастных будут исключительно теплыми: команда уже выиграла Кубок России по регби-7, а в чемпионате страны удерживает уверенное лидерство, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Победа в Кубке стала поводом собраться в Департаменте спорта города Москвы. «Вот это и есть быстрый прорыв!» — пользуясь регбийной терминологией, обратился к команде Председатель Высшего совета Федерации регби Игорь Артемьев.

Женская команда ЦСКА.

Б удем прославлять наш клуб

Первый заместитель руководителя Департамента спорта Москвы Светлана Бажанова взяла слово после Артемьева. «Знаете, в словах вашего руководителя чувствуется забота о вас. Работая такой же слаженной командой, вы сможете добиться еще больших успехов», — сказала она.

Главный трофей из рук Артемьева приняла капитан женской команды Надежда Созонова. Свою награду получила и лучший молодой игрок среди девушек в 2020 году по версии Федерации регби России Виктория Эм. «Мы готовы побеждать и быть первыми. И это будет так, потому что у нас очень много желания, абсолютно у всех девчонок — и у тех, кто только начинает свой путь в регби, и у более опытных спортсменок. Мы будем прославлять наш клуб, будем всегда первыми», — сказала Созонова.

Уже после встречи Артемьев рассказал «СЭ» об уникальности этой команды. «Думаю, сложно найти примеры, когда команда собирается и уже в течение года добивается таких высот, — отметил он. — Неслучайно эта команда была сформирована при клубе Вооруженных сил: наши женщины — это прекрасные воины. Они уже выиграли Кубок России, идут на первом месте в национальном первенстве по регби-7, олимпийскому виду спорта. Разрыв в очках такой, что я могу с уверенностью говорить о том, что они станут чемпионами России».

Общее фото на память.

Шансы на Токио

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Москомспорта. «Мы чувствуем, что мы вместе работаем в одном направлении, это важно», — подчеркнул президент регбийного ЦСКА Алексей Митрюшин.

Тему Москвы продолжил Артемьев. Он рассказал о масштабной программе развития регби в столице, рассчитанной минимум на семь лет. «Перед нашей федерацией стоит задача, чтобы столица российского регби вернулась в Москву. При всем безусловном уважении к Красноярску, но для популяризации спорта мы будем проводить ключевые мероприятия на лучших полях в столице. В этом году финал Кубка России уже состоялся на «ВТБ-арене», мы много мероприятий провели в Лужниках. И финалы женских регбийных соревнований будут проходить на лучших аренах страны!» — добавил он.

«Девушки, вы наша гордость! А нашим мужчинам — и сборникам, и РК ЦСКА — мы желаем побед», — был у Артемьева и такой посыл. Тему поддержал директор Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта Дмитрий Климов. «Девушки, вы большие молодцы. Подвиги и спортивные результаты у нас, как всегда, на женских плечах», — сказал он.

Важно еще и то, что ЦСКА — базовый клуб сборной России, которая поборется за выход на Олимпиаду в Токио. «Наша задача на отборочных соревнованиях — обыграть Францию и пройти на Олимпиаду, — сказал Артемьев «СЭ». — Наши шансы я оцениваю очень оптимистично. Думаю, что у нас есть все возможности отобраться в Токио, и девочки сделают для этого все возможное. Если, конечно, не вмешается какой-нибудь дуреха-случай, как это было в игре с Англией в прошлый раз».