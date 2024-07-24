Регби (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание женского турнира по регби на Олимпийских играх в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

В среду, 24 июля, в Париже стартует олимпийский турнир по регби. Первые матчи будут сыграны еще до официальной церемонии открытия Игр. Регбисты станут одними из первых спортсменов, стартующих на Олимпиаде.

Участники женского турнира

Группа А: Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай.

Группа В: Австралия, Великобритания, Ирландия, ЮАР.

Группа С: Франция, США, Бразилия, Япония.

Расписание женского турнира по регби на Олимпийских играх в Париже

28 июля. Фиджи — Канада (17.30), Новая Зеландия — Китай (18.00), Фиджи — Китай (21.00), Новая Зеландия — Канада (21.30)

29 июля. Канада — Китай (16.00), Новая Зеландия — Фиджи (16.30)

28 июля. Ирландия — Великобритания (15.30), Австралия — ЮАР (16.00), Ирландия — ЮАР (19.00), Австралия — Великобритания (19.30)

29 июля. Великобритания — ЮАР (14.00), Австралия — Ирландия (14.30)

28 июля. США — Япония (16.30), Франция — Бразилия (17.00), США — Бразилия (20.00), Франция — Япония (20.30)

29 июля. Япония — Бразилия (15.00), Франция — США (15.30)

Матчи за 9-12-е места пройдут 29 июля в 21:00 и 21:30, четвертьфиналы состоятся также в этот день. Матчи за 5-8-е места, полуфиналы, финал и игры за 11-12, 9-10, 7-8 и 5-6 места пройдут 30 июля.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».