Сборные Кении и Самоа по регби-7 сыграют за 9-е место Олимпиады-2024

Сборная Кении по регби-7 в полуфинале плей-офф за 9-12 места обыграла Уругвай в овертайме со счетом 19:14.

В другом полуфинале Самоа победила Японию (42:7).

В матче за 9-е место Кения сыграет с Самоа, за 11-е место Уругвай встретится с Японией. Оба матча пройдут 27 июля.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала за 9-12-е места

Уругвай — Кения — 14:19 (7:0,7:14)ОТ

Самоа — Япония — 42:7 (14:7)

«Stade de France».