Сборные Кении и Самоа по регби-7 сыграют за 9-е место Олимпиады-2024
Сборная Кении по регби-7 в полуфинале плей-офф за 9-12 места обыграла Уругвай в овертайме со счетом 19:14.
В другом полуфинале Самоа победила Японию (42:7).
В матче за 9-е место Кения сыграет с Самоа, за 11-е место Уругвай встретится с Японией. Оба матча пройдут 27 июля.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала за 9-12-е места
Уругвай — Кения — 14:19 (7:0,7:14)ОТ
Самоа — Япония — 42:7 (14:7)
«Stade de France».
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