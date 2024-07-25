Сборная США по регби-7 обыграла Уругвай и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024
Сборная США по регби-7 в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Уругвай со счетом 33:17.
В другой игре группы C Фиджи обыграли Францию со счетом 19:12.
В четвертьфинале США сегодня встретятся с Австралией, Франция — с Аргентиной. Соперник Фиджи определяется, Уругвай сыграет с Кенией в плей-офф за 9-12-е места.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа C
США — Уругвай — 33:17 (12:12)
Фиджи — Франция — 19:12 (5:5)
«Stade de France».
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