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Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 17:39

Сборная США по регби-7 обыграла Уругвай и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная США по регби-7 в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Уругвай со счетом 33:17.

В другой игре группы C Фиджи обыграли Францию со счетом 19:12.

В четвертьфинале США сегодня встретятся с Австралией, Франция — с Аргентиной. Соперник Фиджи определяется, Уругвай сыграет с Кенией в плей-офф за 9-12-е места.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа C

США — Уругвай — 33:17 (12:12)

Фиджи — Франция — 19:12 (5:5)

«Stade de France».

регби
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Сборная Фиджи по регби-7 обыграла США на Олимпиаде-2024

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