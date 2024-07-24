Сегодня, 17:25
Сборная Австралии по регби-7 обыграла Самоа на Олимпиаде-2024
Сборная Австралии по регби-7 в первом матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Самоа со счетом 21:14.
В другом матче группы B Аргентина обыграла Кению — 31:12.
В следующем матче Австралия сыграет с Кенией, Самоа встретится с Аргентиной. Обе игры пройдут сегодня.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа B
Австралия — Самоа — 21:14 (7:7)
Аргентина — Кения — 31:12 (5:7)
«Stade de France».
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