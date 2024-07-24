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Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 17:25

Сборная Австралии по регби-7 обыграла Самоа на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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24 июля. Сборная Австралии обыграла Самоа на Олимпиаде-2024 (21:14).
Фото Reuters

Сборная Австралии по регби-7 в первом матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Самоа со счетом 21:14.

В другом матче группы B Аргентина обыграла Кению — 31:12.

В следующем матче Австралия сыграет с Кенией, Самоа встретится с Аргентиной. Обе игры пройдут сегодня.

В&nbsp;Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024. Расписание Олимпиады 24 июля: время начала матчей в футболе и регби — где смотреть трансляции

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа B

Австралия — Самоа — 21:14 (7:7)

Аргентина — Кения — 31:12 (5:7)

«Stade de France».

регби
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