Сборная Австралии по регби-7 обыграла Самоа на Олимпиаде-2024

Сборная Австралии по регби-7 в первом матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Самоа со счетом 21:14.

В другом матче группы B Аргентина обыграла Кению — 31:12.

В следующем матче Австралия сыграет с Кенией, Самоа встретится с Аргентиной. Обе игры пройдут сегодня.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа B

Австралия — Самоа — 21:14 (7:7)

Аргентина — Кения — 31:12 (5:7)

«Stade de France».